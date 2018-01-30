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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59370

Сумские фигуристы отличились в Полтаве

На выходных прошли всеукраинские соревнования по фигурному катанию Poltava Open Cup 2018.

27 сумских участников получили 19 медалей в 13 номинациях.

Первые места и титулы чемпиона в своей возрастной категории достались: Анне Оласюк, Анне Савельевой, Екатерине Коломиец, Анастасии Матюк, Анне Карпенко, Марине Афониной, Анне Билоконь, Кириллу Макаренко и Василисе Тумановой.

Вторые муста у: Полины Мяус, Александры Чукиной, Софии Косенко, Анжелы Линник.

Третьи места взяли: Мария Вода, Богдан Чхайло, Елизавета Свистунова, Варвара Свистунова, Екатерина Яковенко и Алиса Ярошенко.

Спорт Фигурное катание

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