Сумские фигуристы отличились в Полтаве

27 сумских участников получили 19 медалей в 13 номинациях.
Первые места и титулы чемпиона в своей возрастной категории достались: Анне Оласюк, Анне Савельевой, Екатерине Коломиец, Анастасии Матюк, Анне Карпенко, Марине Афониной, Анне Билоконь, Кириллу Макаренко и Василисе Тумановой.
Вторые муста у: Полины Мяус, Александры Чукиной, Софии Косенко, Анжелы Линник.
Третьи места взяли: Мария Вода, Богдан Чхайло, Елизавета Свистунова, Варвара Свистунова, Екатерина Яковенко и Алиса Ярошенко.
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