Чем закончилось заседание энергетического штаба у губернатора

По итогам заседания стало понятно, что ООО «Сумытеплоэнерго» не сможет отапливать город вместо Котельной Северного промузла. В таком случае, предприятие может потерять лицензию НКРЭКУ. Из этого следует единственный выход - запускать КСПУ.
Частный трейдер, который и заблокировал предоставление лимитов КСПУ, выставил следующие требования погашения долга: сразу 10 млн грн, а остальные (10 млн в счет реструктуризации).
Сегодня-завтра в Киеве идут трехсторонние переговоры по погашению долгов за коммерческий газ. Только после этого в квартирах сумчан может появиться отопление.
В женской консультации на ул. Набережной р. Стрелка до сих пор не включили отопление....
Сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии замдиректора ООО «Сумытеплоэрего» Надежда Покутняя сообщила, что все жилье в зоне ответственности...
Сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко рассказал ситуацию с (не)включением отопления в Ковпаковском районе города....
Оказывается, городской голова Сум Александр Лысенко знал о срыве отопительного сезона еще несколько месяцев назад....
Депутаты городского совета во время внеочередной сессии 26 октября приняли Обращение к высшему руководству страны и НАК «Нафтогаз Украины» по...