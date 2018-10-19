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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22614

Чем закончилось заседание энергетического штаба у губернатора

Сегодня, 29 октября, в сумской облгосадминистрации прошло заседание энергетического штаба по поводу срыва начала отопительного сезона в Ковпаковском районе г. Сумы.

По итогам заседания стало понятно, что ООО «Сумытеплоэнерго» не сможет отапливать город вместо Котельной Северного промузла. В таком случае, предприятие может потерять лицензию НКРЭКУ. Из этого следует единственный выход - запускать КСПУ.

Частный трейдер, который и заблокировал предоставление лимитов КСПУ, выставил следующие требования погашения долга: сразу 10 млн грн, а остальные (10 млн в счет реструктуризации).

Сегодня-завтра в Киеве идут трехсторонние переговоры по погашению долгов за коммерческий газ. Только после этого в квартирах сумчан может появиться отопление.

Общество Отопительный сезон
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