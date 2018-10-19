Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24505

В Сумах виновник аварии сбежал с места ДТП

Патрульные составили 3 административных материала на виновника ДТП, который оставил место ДТП.

26 октября, около 3 часов ночи, патрулируя улицу Ковпака, стражи порядка обнаружили автомобиль, который разыскивался за совершение ДТП на улице Леваневского, которое произошло 22 октября.

Во время общения с 25-летним водителем последний факта совершения им ДТП не отрицал и объяснил, что, не выбрав безопасного бокового интервала, совершил наезд на транспортное средство, которое находилось в неподвижном состоянии. А растерявшись, покинул место происшествия.

Патрульные составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, по ст.122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 126 (управление лицом без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп

По тематике

Водитель, под колесами авто которого погиб 2-летний мальчик, 6 лет проведет за решеткой
Сегодня 14:41

Водитель, под колесами авто которого погиб 2-летний мальчик, 6 лет проведет за решеткой

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 48-летнего водителя, под колесами транспортного средства которого погиб 2-летний малыш....

На Сумщине в результате страшного ДТП погиб водитель
26.10.2018 10:47

На Сумщине в результате страшного ДТП погиб водитель

Происшествие произошло в Конотопском районе, на трассе Сумы - Конотоп....

В Сумах под СБУ снова авария
25.10.2018 22:05

В Сумах под СБУ снова авария

Сегодня вечером, 25 октября, произошло очередное ДТП на ул. Герасим Кондратьев вблизи управления СБУ в Сумской области....

В Сумах авто врезалось в дерево
24.10.2018 21:32

В Сумах авто врезалось в дерево

Женщина не справилась с управлением и врезалась на своей машине в дерево....

24.10.2018 16:57

Суд оставил под арестом вещдоки, изъятые у полицейского, подозреваемого во взятке и совершении ДТП

Суд наложил арест на имущество полицейского, которого подозревают во взяточничестве и совершении ДТП в Сумах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.