В Сумах виновник аварии сбежал с места ДТП

26 октября, около 3 часов ночи, патрулируя улицу Ковпака, стражи порядка обнаружили автомобиль, который разыскивался за совершение ДТП на улице Леваневского, которое произошло 22 октября.
Во время общения с 25-летним водителем последний факта совершения им ДТП не отрицал и объяснил, что, не выбрав безопасного бокового интервала, совершил наезд на транспортное средство, которое находилось в неподвижном состоянии. А растерявшись, покинул место происшествия.
Патрульные составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, по ст.122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 126 (управление лицом без соответствующих документов) КоАП.
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