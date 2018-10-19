В Сумах виновник аварии сбежал с места ДТП Патрульные составили 3 административных материала на виновника ДТП, который оставил место ДТП.

26 октября, около 3 часов ночи, патрулируя улицу Ковпака, стражи порядка обнаружили автомобиль, который разыскивался за совершение ДТП на улице Леваневского, которое произошло 22 октября.

Во время общения с 25-летним водителем последний факта совершения им ДТП не отрицал и объяснил, что, не выбрав безопасного бокового интервала, совершил наезд на транспортное средство, которое находилось в неподвижном состоянии. А растерявшись, покинул место происшествия.

Патрульные составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, по ст.122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 126 (управление лицом без соответствующих документов) КоАП.