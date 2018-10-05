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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеисты отыграли чемпионат среди юниоров

25-27 октября в Виннице состоялись игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди юниоров 2001-2002 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, которые сначала сыграли в двух группах, а затем в финальных группах за 1-4 и 5-8 места.

По итогам турнира чемпионом стала сборная Винницкой области. Серебряные награды достались «Старту» из Бердичевского р-на. «Бронза» - у «Олимпии-Авангард» из Винницкой области. Четвертое место заняла команда СДЮШОР «Динамо» из Сум (тренер Диана Тагиева), пятое – КДЮСШ «Барса» из Шостки (тр. Игорь Яковенко, Илья Мороз, Вячеслав Махотков)…

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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