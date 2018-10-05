Сумские хоккеисты отыграли чемпионат среди юниоров 25-27 октября в Виннице состоялись игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди юниоров 2001-2002 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, которые сначала сыграли в двух группах, а затем в финальных группах за 1-4 и 5-8 места.

По итогам турнира чемпионом стала сборная Винницкой области. Серебряные награды достались «Старту» из Бердичевского р-на. «Бронза» - у «Олимпии-Авангард» из Винницкой области. Четвертое место заняла команда СДЮШОР «Динамо» из Сум (тренер Диана Тагиева), пятое – КДЮСШ «Барса» из Шостки (тр. Игорь Яковенко, Илья Мороз, Вячеслав Махотков)…