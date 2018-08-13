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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах задержали грабителей на горячем

Вечером 26 октября патрульные получили сообщение об ограблении одной из квартир на улице Героев Крут.

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу. Заявитель рассказал полицейским, что, вернувшись домой, обнаружил двух неизвестных в своей квартире. Быстро сориентировавшись, он закрыл входную дверь на ключ и вызвал полицию. Также владелец помещения сообщил, что у преступников, вероятно, может быть огнестрельное и холодное оружие, ведь они угрожали его применением.

Патрульные полицейские предупредили правонарушителей о том, что в случае сопротивления к ним будет применена физическая сила, спецсредства и в случае крайней необходимости оружие. Зайдя в квартиру, стражи порядка задержали двух 23-летних мужчин, которые предположительно проникли в жилище с целью наживы, ведь в квартире был нарушен порядок вещей. К тому же отдельно лежали вещи, так называемая «добыча», которую задержанные готовились вынести из квартиры.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж, соединенный с проникновением в жилье) УК.

Право Грабеж

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