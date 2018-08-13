В Сумах задержали грабителей на горячем

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу. Заявитель рассказал полицейским, что, вернувшись домой, обнаружил двух неизвестных в своей квартире. Быстро сориентировавшись, он закрыл входную дверь на ключ и вызвал полицию. Также владелец помещения сообщил, что у преступников, вероятно, может быть огнестрельное и холодное оружие, ведь они угрожали его применением.
Патрульные полицейские предупредили правонарушителей о том, что в случае сопротивления к ним будет применена физическая сила, спецсредства и в случае крайней необходимости оружие. Зайдя в квартиру, стражи порядка задержали двух 23-летних мужчин, которые предположительно проникли в жилище с целью наживы, ведь в квартире был нарушен порядок вещей. К тому же отдельно лежали вещи, так называемая «добыча», которую задержанные готовились вынести из квартиры.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж, соединенный с проникновением в жилье) УК.
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