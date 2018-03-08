Конотопские борцы выиграли кубок Турции 26-29 октября сборная Украины по греко-римской борьбе принимала участие в международном турнире «CUP Turkey».

Наша команда триумфально победила на этом турнире, взяв 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Победителями турнира, завеовав первые места, стали воспитанники Конотопской ЛЮСШ им. М.Мамиашвили Владислав Кузько (весовая категория до 55 кг) и Дмитрий Мирошник (63 кг).