Конотопские «классики» стали призерами чемпионата Украины 27-29 октября в Харькове проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р.

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завеовали на этом турнире две бронзовые награды. В весовой категории до 48 кг награду получил Имед Худжадзе (тренер Виктор Гайдук, в весе до 92 кг с медалью завершил соревнования Дмитрий Горилый (тренер Александр Бондарь).