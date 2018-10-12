Конотопские «классики» стали призерами чемпионата Украины

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завеовали на этом турнире две бронзовые награды. В весовой категории до 48 кг награду получил Имед Худжадзе (тренер Виктор Гайдук, в весе до 92 кг с медалью завершил соревнования Дмитрий Горилый (тренер Александр Бондарь).
26-29 октября сборная Украины по греко-римской борьбе принимала участие в международном турнире «CUP Turkey»....
Полиция устанавливает причины возгорания автомобиля депутата Сумского областного совета....
На базе Конотопского аграрного лицея состоялось открытие второго на Сумщине Центра военно-патриотического воспитания....
С 24 октября в Конотопе стартует начало отопительного сезона....
Во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины, которые проходили в Конотопском городском дворце культуры, во время танцевального номера...