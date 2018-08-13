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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11640

В Сумах запустили новый фонтан (видео)

29 октября в Сумах заработал новый фонтан.

Видео тестового запуска фонтана в районе Добровольной выложил в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

Общество Добровольная Фонтан

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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