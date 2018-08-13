В Сумах запустили новый фонтан (видео)

Видео тестового запуска фонтана в районе Добровольной выложил в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
Сегодня, 19 сентября, вечером неизвестные налили в фонтан на нижней террасе Покровского сквера моющее средство....
В Сумах состоялось торжественное открытие обновленного фонтана в детском парке «Сказка»...
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке опубликованы фото обновленного фонтана в детском парке «Сказка»....
12 августа в сквере им. Кожедуба состоялось торжественное открытие нового фонтана....
Обновленный фонтан в детском парке «Сказка» откроют в воскресенье, 19 августа....