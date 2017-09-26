Из-за изношенности линии сумчане, у которых нет тепла и горячей воды, сидели час еще и без света

Причина - повреждение кабельной линии 6 кВ от ПС «Знамя». Оперативно-выездная бригада филиала «Сумской городской РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» возобновила электроснабжение потребителей меньше чем за час по резервным линиям электропередачи.
Обесточивание произошло из-за износа изоляции кабельной линии, поскольку средств инвестиционной программы не хватает, чтобы в полном объеме обновлять все устаревшее электрооборудование и сети. Это одна из главных причин аварийных обесточиваний, написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь ПАО «Сумыоблэнерго» Светлана Паламарева.
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