Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27354

Дорожка от «Мануфактуры» до Прокофьева ждет финансирования

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Пешеходная и велодорожка от ТЦ «Мануфактура» до ул. Прокофьева».

«На сегодняшний день дорожка находится в ужасном состоянии: отсутствует асфальтное покрытие, ямы, выбоины, дорожка не освещается, над дорожкой старые деревья в аварийном состоянии. Данная дорожка соединяет спальный район улиц Прокофьева и СКД с центром города, поэтому ею пользуется большая часть жителей этого района.

Необходимо сделать пешеходную и велодорожку с освещением для безопасного передвижения жителей этого района.

Также необходимо очистить данную дорожку от аварийных деревьев», - писал автор петиции Бабенко Сергей Юрьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что расходы на указанные в Вашей петиции меры городским бюджетом г. Сумы на текущий год не предусмотрены.

С целью организации ремонта этого объекта, департаментом инфраструктуры города направлены предложения о включении в проект городского бюджета на следующий год финансирование этого мероприятия в пределах расходов, предусмотренных на ремонт объектов благоустройства города.

При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от ТЦ «Мануфактура» до ул. Прокофьева будет включено в план восстановительных мероприятий на объектах благоустройства города в следующем году».

Общество Петиция Ремонт тротуаров

По тематике

Сумчане требуют провести реконструкцию теплотрассы от ТЭЦ до Ковпаковского района
Вчера 16:11

Сумчане требуют провести реконструкцию теплотрассы от ТЭЦ до Ковпаковского района

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Реконструкция всех существующих теплотрасс от ТЭЦ к абонентам КСПУ»....

26.10.2018 14:52

Чтобы власти заметили отсутствие урны на остановке, сумчане создали петицию

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Створення смітника на зупинці ТЦ "Мануфактура"»....

И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки
24.10.2018 11:23

И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие мусорных контейнеров на озере Чеха и огромная мусорка»....

В Сумах подрядчики делали тротуар, а сломали забор
22.10.2018 11:51

В Сумах подрядчики делали тротуар, а сломали забор

Подрядчик, который ремонтировал тротуар на ул. Садовой, умудрился сломать забор училища культуры....

19.10.2018 16:59

Исполком будет решать, менять ли асфальт во дворе четвертой школы

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить асфальтовое покрытие двора СОШ № 4»....

Новости

Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах
Вчера 19:50
Кролевчанин, покупая трактор, потерял в интернете 30 тысяч
Сегодня 13:10
В Сумах снова отключат воду
Сегодня 12:32
Двое задержанных накануне во время ограбления квартиры оказались серийными ворами
Сегодня 12:22
Сумской дзюдоист стал четвертым в ОАЭ
Сегодня 12:19
Департамент инфраструктуры отстоял бюджетные средства в споре с «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 12:13
В Тростянце спасатели тушили 5-этажку
Сегодня 11:57
Конотопские «классики» стали призерами чемпионата Украины
Сегодня 11:52
Дорожка от «Мануфактуры» до Прокофьева ждет финансирования
Сегодня 11:27
Из-за изношенности линии сумчане, у которых нет тепла и горячей воды, сидели час еще и без света
Сегодня 11:17
В Сумах запустили новый фонтан (видео)
Сегодня 11:11
Конотопские борцы выиграли кубок Турции
Сегодня 10:39
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.