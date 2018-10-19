Дорожка от «Мануфактуры» до Прокофьева ждет финансирования

«На сегодняшний день дорожка находится в ужасном состоянии: отсутствует асфальтное покрытие, ямы, выбоины, дорожка не освещается, над дорожкой старые деревья в аварийном состоянии. Данная дорожка соединяет спальный район улиц Прокофьева и СКД с центром города, поэтому ею пользуется большая часть жителей этого района.
Необходимо сделать пешеходную и велодорожку с освещением для безопасного передвижения жителей этого района.
Также необходимо очистить данную дорожку от аварийных деревьев», - писал автор петиции Бабенко Сергей Юрьевич.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что расходы на указанные в Вашей петиции меры городским бюджетом г. Сумы на текущий год не предусмотрены.
С целью организации ремонта этого объекта, департаментом инфраструктуры города направлены предложения о включении в проект городского бюджета на следующий год финансирование этого мероприятия в пределах расходов, предусмотренных на ремонт объектов благоустройства города.
При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по устройству пешеходной и велосипедной дорожки от ТЦ «Мануфактура» до ул. Прокофьева будет включено в план восстановительных мероприятий на объектах благоустройства города в следующем году».
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