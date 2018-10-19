В Тростянце спасатели тушили 5-этажку Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир многоквартирного дома.

29 октября в 14:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Возрождения в г. Тростянец. О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма в подъезде. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горение происходит на кухне, из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 14:25 пожар удалось локализовать, а в 14:55 полностью ликвидировать, не допустив дальнейшего распространения на остальные квартиры.

Всего на тушение было задействовано 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.