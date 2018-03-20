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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13233

Департамент инфраструктуры отстоял бюджетные средства в споре с «Сумытеплоэнерго»

ПАО «Сумыоблэнерго» в апелляционной инстанции пыталось настоять на иске к Департаменту инфраструктуры Сумского городского совета.

Однако попытка «стрясти» с горсовета практически полумиллионный штраф во второй раз провалилась, пишет Верховенство права.

Департамент инфраструктуры подал в ПАО «Сумыоблэнерго» письмо о корректировке величины потребления электроэнергии – об увеличении лимитов потребления на 447 тыс. кВт/час. Такие обращения предусмотрены договором и законодательством. Не получив отказа в установленный законом срок, потребитель воспользовался необходимыми ему объемами и оплатил потребление электроэнергии.

Однако «Сумыоблэнерго» оказалось поставщиком «с хитринкой»: обвинило Департамент инфраструктуры в том, что у него есть непогашенный долг, в корректировке отказало, а за превышение договорных объемов потребления начислило долг в сумме 485859,22 грн. - двукратной стоимости разницы фактически потребленной и договорной величины потребления электроэнергии. Но хозяйственный суд Сумской области в этом иске отказал. Одним из представленных в суде доводов стал факт возвращения облэнерго Департаменту инфраструктуры излишне переплаченных 178257,07 грн. в предыдущем месяце перед заявкой на повышение лимитов потребления, что исключает возможность существования задолженности.

ПАО «Сумыоблэнерго» обжаловало решение суда первой инстанции в Харьковском апелляционном хозяйственном суде, требуя теперь еще 1358,36 грн. - 3% годовых и 6677,95 грн. инфляционных начислений за нарушение условий договора о поставке электрической энергии. Однако в иске ему вновь было отказано, поскольку никаких документальных свидетельств существования задолженности «Сумыоблэнерго» привести не смогло.

Право Департамент инфраструктуры ПАО «Сумыоблэнерго»

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