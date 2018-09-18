Сумской дзюдоист стал четвертым в ОАЭ 28 октября в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турни по дзюдо «Гран-При Абу-Даби».

В соревнованиях принял участие сумской дзюдоист Артем Хомула.

В весовой категории до 73 кг он сначала победил соперников из Гамбии и Израиля, но уступил грузинском дзюдоисту (будущему победителю). В «утешительных» поединках сумчанин сначала победил киргизского спортсмена, а в схватке за «бронзу» уступил россиянину.