Сумской дзюдоист стал четвертым в ОАЭ

В соревнованиях принял участие сумской дзюдоист Артем Хомула.
В весовой категории до 73 кг он сначала победил соперников из Гамбии и Израиля, но уступил грузинском дзюдоисту (будущему победителю). В «утешительных» поединках сумчанин сначала победил киргизского спортсмена, а в схватке за «бронзу» уступил россиянину.
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