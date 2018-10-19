Двое задержанных накануне во время ограбления квартиры оказались серийными ворами Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум задержанным накануне во время неудачной попытки ограбления квартиры.

Напомним: 26 октября сумчанин, вернувшись около 21.20 домой, обнаружил там двух неизвестных. Быстро сориентировавшись, он закрыл снаружи входную дверь на ключ и вызвал полицию. В это время к квартире подошел сообщник злоумышленников, который набросился на мужчину с кулаками, требуя открыть дверь. Услышав шум в подъезде, из соседней квартиры вышел мужчина, который встал на защиту соседа. Нападающий понял, что с двумя мужчинами он не справится и убежал еще до приезда полицейских. Прибыв по вызову, патрульные задержали двух злоумышленников.

«Установлено, что задержанные «на горячем» 23-летние сумчане причастны также и к другим аналогичным преступлениям. Подобным способом они ограбили еще 9 квартир в г. Сумы. Только за полгода своей преступной деятельности злоумышленники обогатились более чем на 1,2 млн грн», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Матузный.

Их действия квалифицированы по ч. 3,4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах, соединенная с проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 186 (законченное покушение на грабеж, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. По ходатайству следователя полиции, согласованным прокурором, в понедельник, 29 октября 2018 года, подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается, устанавливается их третий сообщник, сообщает пресс-служба прокуратуры области.