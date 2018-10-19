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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32205

В Сумах снова отключат воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на территории Ново-Оболонского водозабора, сегодня, 30 октября, в 13:00 будет прекращена подача воды в дома от ул. Гамалия до нового аэропорта и ул. Тимирязева; к домам по ул. Роменская вода будет подаваться с пониженным давлением.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды

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