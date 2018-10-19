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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:104

Кролевчанин, покупая трактор, потерял в интернете 30 тысяч

Полицейские разыскивают очередного афериста, который продает в Интернете несуществующие товары.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хотел приобрести трактор и воспользовался хорошо известным сайтом объявлений в Интернете. А когда нашел интересное предложение, позвонил на предложенный номер и договорился о способе приобретения товара. Условием была предоплата в сумме 30 тысяч гривен, которую он переслал, после чего связь с так называемым продавцом оборвалась.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности. В полиции советуют гражданам быть более осмотрительными и не перечислять незнакомцам деньги. За товар платить при его получении. Ведь за каждым вторым выгодным предложением в Интернете скрывается обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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