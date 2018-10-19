На Сумщине гражданка Узбекистана пыталась подкупить пограничников Сегодня, 30 октября, в международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва-Одесса» пограничники обнаружили в предоставленном гражданкой Узбекистана паспортном документе две отметки Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины не установленного образца.

В ходе выяснения обстоятельств происхождения отметок женщина с целью беспрепятственного пересечения границы, предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 800 российских рублей.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а саму правонарушительницу передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины.