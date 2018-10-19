На Сумщине гражданка Узбекистана пыталась подкупить пограничников

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва-Одесса» пограничники обнаружили в предоставленном гражданкой Узбекистана паспортном документе две отметки Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины не установленного образца.
В ходе выяснения обстоятельств происхождения отметок женщина с целью беспрепятственного пересечения границы, предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 800 российских рублей.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а саму правонарушительницу передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины.
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