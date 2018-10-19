Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31236

В Шостке серийный веловор предстанет перед судом

Полицейские Шостки направили в суд уголовное производство в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя. Злоумышленник при первой же возможности пользовался ситуацией для совершения кражи велосипедов, которые затем продавал.

Пользуясь доверием своего знакомого, злоумышленник одолжил у него велосипед, чтобы вместе с ним съездить по делам в другой район города. По дороге молодой человек незаметно отстал от владельца веломашины и в тот же день продал двухколесник на рынке.

Через несколько дней в одном из сел Шосткинского района мужчина познакомился с компанией местных жителей. Те пригласили его домой к одному из них, и там «гость» заметил во дворе хозяйский велосипед. Позже, пользуясь отсутствием хозяев дома, он похитил и этот транспорт, после чего сбыл его случайному прохожему.

«Полицейские уже нашли и изъяли один из похищенных велосипедов, который в ближайшее время будет возвращен хозяину, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Другое транспортное средство разыскивают наши сотрудники».

В свою очередь подозреваемый говорит, что таким образом он зарабатывал себе деньги на развлечения.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Кража велосипеда Шостка

По тематике

Сегодня 12:22

Двое задержанных накануне во время ограбления квартиры оказались серийными ворами

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум задержанным накануне во время неудачной попытки ограбления квартиры....

Вчера 17:49

На Сумщине юные «тимуровцы» обокрали пенсионера

На Глуховщине ребята днем помогали соседу-пенсионеру с дровами, а ночью украли у него два водяных насоса....

Сумские копы поймали «кабельщиков»
Вчера 13:21

Сумские копы поймали «кабельщиков»

Патрульные задержали граждан, вероятно причастных к краже кабеля....

Вчера 12:58

В Шостке мошенники нанесли компании-перевозчику ущерб на 100 тысяч

Оригинальную схему криминального «заработка» придумали трое жителей Шостки: имея возможность, они подменяли на складах известной фирмы-перевозчика дорогие мобильные телефоны известных...

26.10.2018 18:00

В Сумах патрульные задержали вора-наркомана

Готовил наркотические вещества и зарабатывал на жизнь воровством: в течение нескольких дней сумчанин дважды нарушил закон....

Новости

Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах
Вчера 19:50
В Ахтырке маршрутчики хотят повысить стоимость проезда до 6 грн
Сегодня 15:11
В Сумах затягивается строительство мегапандуса на Холодногорской
Сегодня 15:10
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП (видео)
Сегодня 14:55
В Шостке серийный веловор предстанет перед судом
Сегодня 14:31
Под Сумами открыли капсулу времени
Сегодня 14:10
На Сумщине гражданка Узбекистана пыталась подкупить пограничников
Сегодня 13:52
Гастрономический туризм планируют развивать на Сумщине
Сегодня 13:33
Кролевчанин, покупая трактор, потерял в интернете 30 тысяч
Сегодня 13:10
В Сумах снова отключат воду
Сегодня 12:32
Двое задержанных накануне во время ограбления квартиры оказались серийными ворами
Сегодня 12:22
Сумской дзюдоист стал четвертым в ОАЭ
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.