В Шостке серийный веловор предстанет перед судом Полицейские Шостки направили в суд уголовное производство в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя. Злоумышленник при первой же возможности пользовался ситуацией для совершения кражи велосипедов, которые затем продавал.

Пользуясь доверием своего знакомого, злоумышленник одолжил у него велосипед, чтобы вместе с ним съездить по делам в другой район города. По дороге молодой человек незаметно отстал от владельца веломашины и в тот же день продал двухколесник на рынке.

Через несколько дней в одном из сел Шосткинского района мужчина познакомился с компанией местных жителей. Те пригласили его домой к одному из них, и там «гость» заметил во дворе хозяйский велосипед. Позже, пользуясь отсутствием хозяев дома, он похитил и этот транспорт, после чего сбыл его случайному прохожему.

«Полицейские уже нашли и изъяли один из похищенных велосипедов, который в ближайшее время будет возвращен хозяину, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Другое транспортное средство разыскивают наши сотрудники».

В свою очередь подозреваемый говорит, что таким образом он зарабатывал себе деньги на развлечения.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.