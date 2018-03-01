Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33421

Гастрономический туризм планируют развивать на Сумщине

На Сумщине планируют формировать гастрономические туры для туристов.

«Гостинично-ресторанный бизнес является одним из приоритетных направлений по развитию туризма в Сумской области. Поэтому создание качественной коммуникационной платформы для специалистов гостинично-ресторанного бизнеса позволит создать качественные гастрономические туры», - говорил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время круглого стола «О перспективах развития гастрономического туризма в Сумской области».

Преподаватель СумГПУ им. А.С. Макаренко Сергей Пятаченко исследовал, что на Слобожанщине на протяжении веков были аутентичные блюда и напитки. В частности, это «затирка», «лемишка», «таратута» и др. Почти все эти блюда готовились в печи.

По словам начальника областного отдела промоции и туризма Юрия Гладенко, разработка гастрономических туров Сумщины сможет заинтересовать, как внутреннего, так и внешнего туриста. Ведь развитие тематических кафе и ресторанов, практическое внедрение в меню пищевых заведений области блюд с гастрономическим наследием Сумщины сможет привлечь внимание и опытных гурманов.

Рестораторы Сумщины заинтересовались возрождением традиционных рецептов и внесением их в свое меню.

Досуг Гастротуризм Туризм

По тематике

08.06.2018 09:49

В Сумах провели туристический форум

Представители четырех европейских стран делились опытом развития туризма....

У Сумах пройде форум «Сумщина туристична-2018»
06.06.2018 15:24

У Сумах пройде форум «Сумщина туристична-2018»

7 червня Сумська ТПП разом з Сумською обласною державною адміністрацією, відділом промоції та туризму Сумської облдержадміністрації, Сумською обласною радою проведе...

31.05.2018 08:05

Путешествовать по Сумщине теперь можно виртуально

В рамках совместного проекта компании Google и Сумской облгосадминистрации «Цифровое преобразование Сумщины» был разработан сайт, на котором все желающие смогут...

06.03.2018 11:00

Бизнес приглашают участвовать в развитии туризма на Сумщине

Всех заинтересованных приглашают принять участие в заседании в формате круглого стола «Роль малых и средних предприятий в развитии активного и...

01.03.2018 14:40

На Сумщине хотят создать информационно-туристический интернет-ресурс

Такую цель озвучил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время заседания Совета по вопросам развития туристической деятельности в Сумской области....

Новости

Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах
Вчера 19:50
В Ахтырке маршрутчики хотят повысить стоимость проезда до 6 грн
Сегодня 15:11
В Сумах затягивается строительство мегапандуса на Холодногорской
Сегодня 15:10
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП (видео)
Сегодня 14:55
В Шостке серийный веловор предстанет перед судом
Сегодня 14:31
Под Сумами открыли капсулу времени
Сегодня 14:10
На Сумщине гражданка Узбекистана пыталась подкупить пограничников
Сегодня 13:52
Гастрономический туризм планируют развивать на Сумщине
Сегодня 13:33
Кролевчанин, покупая трактор, потерял в интернете 30 тысяч
Сегодня 13:10
В Сумах снова отключат воду
Сегодня 12:32
Двое задержанных накануне во время ограбления квартиры оказались серийными ворами
Сегодня 12:22
Сумской дзюдоист стал четвертым в ОАЭ
Сегодня 12:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.