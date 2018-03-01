Гастрономический туризм планируют развивать на Сумщине На Сумщине планируют формировать гастрономические туры для туристов.

«Гостинично-ресторанный бизнес является одним из приоритетных направлений по развитию туризма в Сумской области. Поэтому создание качественной коммуникационной платформы для специалистов гостинично-ресторанного бизнеса позволит создать качественные гастрономические туры», - говорил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время круглого стола «О перспективах развития гастрономического туризма в Сумской области».

Преподаватель СумГПУ им. А.С. Макаренко Сергей Пятаченко исследовал, что на Слобожанщине на протяжении веков были аутентичные блюда и напитки. В частности, это «затирка», «лемишка», «таратута» и др. Почти все эти блюда готовились в печи.

По словам начальника областного отдела промоции и туризма Юрия Гладенко, разработка гастрономических туров Сумщины сможет заинтересовать, как внутреннего, так и внешнего туриста. Ведь развитие тематических кафе и ресторанов, практическое внедрение в меню пищевых заведений области блюд с гастрономическим наследием Сумщины сможет привлечь внимание и опытных гурманов.

Рестораторы Сумщины заинтересовались возрождением традиционных рецептов и внесением их в свое меню.