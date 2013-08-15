В Сумах затягивается строительство мегапандуса на Холодногорской Областное управление градостроительства и архитектуры обращается к городским властям с просьбой ускорить строительство пандуса в доме по улице Холодногорская.

Сейчас, по словам начальника управления Олега Кривцова, из-за замедления возведения пандуса в дождливую погоду в подъезде этого дома стоят лужи.

«Мы целый год решали вопрос с пандусом для дома, где живет человек с инвалидностью, просили городские власти пойти навстречу и создать на Холодногорской условия для лиц с ограниченными возможностями, а в результате - страдает остальные жители этого дома», - говорил Олег Кривцов, отметив , что городской департамент инфраструктуры, который является заказчиком работ, должен контролировали эту ситуацию.

«Я хочу передать просьбу от жительницы дома по улице Холодногорская, 31 Оксаны Аксенко. Пусть застройщики или ускорят работы, или хотя бы накроют место строительства пандуса пленкой. Потому что остальные жители дома возмущаются и свое недовольство выражают лицу с инвалидностью», - добавил начальник управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации.