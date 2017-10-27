На Сумщине срочно нужно оборудовать пандусами избирательные участки До 20 декабря руководству райгосадминистраций, городов и ОТГ необходимо обеспечить доступность зданий и помещений избирательных участков для лиц с инвалидностью.

Об этом заявил во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Начальника областного управления градостроительства и архитектуры Олег Кривцов сообщил, что сейчас только 7,4% помещений и зданий избирательных участков доступны для лиц с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении тормозится на местах, а на область, вместо отчетов о проведенных мероприятиях, отправляются «отписки».

«Я подчеркиваю еще раз, с целью надлежащего проведения выборов президента Украины необходимо всем организовать работу по обеспечению доступности зданий и помещений избирательных участков, которые расположены на ваших подчиненных территориях, для лиц с ограниченными физическими возможностями, и до 20 декабря информировать областную администрацию о проделанной работе», - отметил Николай Клочко.