На Сумщине срочно нужно оборудовать пандусами избирательные участки

Об этом заявил во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко.
Начальника областного управления градостроительства и архитектуры Олег Кривцов сообщил, что сейчас только 7,4% помещений и зданий избирательных участков доступны для лиц с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении тормозится на местах, а на область, вместо отчетов о проведенных мероприятиях, отправляются «отписки».
«Я подчеркиваю еще раз, с целью надлежащего проведения выборов президента Украины необходимо всем организовать работу по обеспечению доступности зданий и помещений избирательных участков, которые расположены на ваших подчиненных территориях, для лиц с ограниченными физическими возможностями, и до 20 декабря информировать областную администрацию о проделанной работе», - отметил Николай Клочко.
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