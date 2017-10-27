Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40389

На Сумщине срочно нужно оборудовать пандусами избирательные участки

До 20 декабря руководству райгосадминистраций, городов и ОТГ необходимо обеспечить доступность зданий и помещений избирательных участков для лиц с инвалидностью.

Об этом заявил во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Начальника областного управления градостроительства и архитектуры Олег Кривцов сообщил, что сейчас только 7,4% помещений и зданий избирательных участков доступны для лиц с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении тормозится на местах, а на область, вместо отчетов о проведенных мероприятиях, отправляются «отписки».

«Я подчеркиваю еще раз, с целью надлежащего проведения выборов президента Украины необходимо всем организовать работу по обеспечению доступности зданий и помещений избирательных участков, которые расположены на ваших подчиненных территориях, для лиц с ограниченными физическими возможностями, и до 20 декабря информировать областную администрацию о проделанной работе», - отметил Николай Клочко.

Общество Пандусы

По тематике

В Сумах взялись за пандусы на главном переходе
15.08.2018 16:12

В Сумах взялись за пандусы на главном переходе

В Сумах по заказу департамента инфраструктуры продолжается устройство пандусов на тротуарах города ради удобства лиц с инвалидностью....

В сумских евродворах забывают о европандусах
01.08.2018 13:59

В сумских евродворах забывают о европандусах

Ремонт двора на ул. Соборная, 32, инициированный мэром Сум Александром Лысенко, проходит с нарушением строительных норм....

В Сумах за год обещают построить 6 пандусов для инвалидов
04.07.2018 08:45

В Сумах за год обещают построить 6 пандусов для инвалидов

В Сумах многоэтажки, где живут колясочники, за счет городского бюджета оборудуют входными пандусами....

04.05.2018 17:23

На Сумщине до сих пор есть проблема с пандусами для инвалидов

Во время заседания коллегии облгосадминистрации обсуждалось состояние обеспечения беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам физического окружения на территории Сумской...

В Сумах за год сделали 4 пандуса для инвалидов
27.10.2017 13:52

В Сумах за год сделали 4 пандуса для инвалидов

В Сумах создают безбарьерную среду для лиц, передвигающихся с помощью колесных кресел....

Новости

Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах
Вчера 19:50
Сумщина стала лидером по развитию внешкольного образования
Сегодня 17:51
Сумчан приглашают на матч кубка Украины
Сегодня 17:18
В Сумах с рабочей поездкой побывал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко
Сегодня 17:09
На Сумщине нашли три 3 боеприпаса времен войны
Сегодня 16:59
На Сумщине срочно нужно оборудовать пандусами избирательные участки
Сегодня 16:40
На границе с Россией пограничники задержали двух нарушителей границы
Сегодня 16:35
Храмовый вор не явился в суд
Сегодня 16:28
Умер бывший главный милиционер Сумщины
Сегодня 15:58
Всеукраинский рейд «Урок» на Сумщине: 7 детей вернули в школу
Сегодня 15:57
В Сумах презентовали Платформу городских инноваций
Сегодня 15:44
В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне
Сегодня 15:35
view counter
view counter

Статьи

В Сумах поставили спектакль о хрупкости и жестокости мира
Сегодня 16:10
Как даются ветеранские гектары: очередной скандал с землей для участников АТО
Сегодня 15:36
Галотерапия восстановит здоровье курильщиков
Вчера 15:22
Репетиция кошмара: отсчет дней до техногенной катастрофы в Сумах стартовал ®
28.10.2018 19:01
Нова ціна на газ: Уряд не залишить українців наодинці з проблемою
26.10.2018 17:48
В Сумах обсудили проблемы транспорта (видео)
23.10.2018 19:11
Олег Медуниця: субсидії мають отримати усі малозабезпечені верстви населення
23.10.2018 15:16
Стратегии успеха для Сум и Украины от Андрея Садового ®
23.10.2018 11:43
Перший в Україні Центр сприяння розвитку ОТГ Державної служби зайнятості розпочав роботу на Сумщині
22.10.2018 19:45
Соляная терапия при стрессе и бессоннице
22.10.2018 19:21
Інвестиції в розвиток сіл Сумщини
22.10.2018 19:08
"Колись и бухай - субсидию получай?": власть решила добить украинцев ®
20.10.2018 19:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.