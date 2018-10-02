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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Всеукраинский рейд «Урок» на Сумщине: 7 детей вернули в школу

Таковы итоги проведения «Урока» в области в течение двух месяцев - с 1 сентября по 30 октября.

По информации службы по делам детей облгосадминистрации, общее количество выявленных во время проведения I этапа мероприятия учащихся, которые 3 сентября этого года не приступили к обучению - 24. В рамках второго этапа рейда дополнительно обнаружено двое учеников, неохваченных обучением.

Причины непосещения учащимися учебных заведений разные. В частности, трое детей находятся за пределами Украины, один ребенок - находится в розыске, четыре - из-за невыполнения родителями своих обязанностей по отношению к детям, столько же за самовольное оставление учебного заведения. Кроме того, 10 учеников не ходят в школу по состоянию здоровья и двое сменили место жительства.

Благодаря принятым мерам 7 детей возвращено и 1 ребенок устроен в заведение профтехобразования.

По состоянию на 23 октября не охвачено обучением 18 учеников. Из них: 8 человек - по состоянию здоровья; 6 - невыполнения родителями своих обязанностей по отношению к детям; 2 - выбыли из учебного заведения и выехали учиться за границу 2 - сменили место жительства.

Общество Образование Служба по делам детей

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