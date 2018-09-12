Под Сумами открыли капсулу времени 29 октября в пгт Хотинь Сумского района открыли капсулу времени от комсомольцев 1968 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала местная жительница Светлана Панова.

«В Хотине открыли «капсулу времени» от комсомольцев 1968 года молодежи 2018 года.

Послания были вмурованы в стену помещения старой школы», - написала она, добавив фото.

В капсуле были старые фото, газеты, журналы, значки, список учителей школы от 29 октября 1968 года, данные о школе, история Хотини...