Сумчан приглашают на матч кубка Украины В воскресенье, 4 ноября, в Сумах пройдет ответный матч предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко встретятся «FoodCentre-СумДУ» и роменский «Рятувальник». Начало игры в 15.00. Вход свободный.

Напомним: в первой игре, которая также прошла в Сумах, но в манеже СумГУ, победу одержали сумчане 3:0.