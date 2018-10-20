Сумчан приглашают на матч кубка Украины

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко встретятся «FoodCentre-СумДУ» и роменский «Рятувальник». Начало игры в 15.00. Вход свободный.
Напомним: в первой игре, которая также прошла в Сумах, но в манеже СумГУ, победу одержали сумчане 3:0.
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