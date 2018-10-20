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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18198

Сумчан приглашают на матч кубка Украины

В воскресенье, 4 ноября, в Сумах пройдет ответный матч предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко встретятся «FoodCentre-СумДУ» и роменский «Рятувальник». Начало игры в 15.00. Вход свободный.

Напомним: в первой игре, которая также прошла в Сумах, но в манеже СумГУ, победу одержали сумчане 3:0.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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