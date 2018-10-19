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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55268

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП (видео)

Патрульные задержали водителя с признаками опьянения, который сначала совершил, а потом пытался скрыться с места ДТП.

29 октября, около часа ночи на улице Героев Сумщины экипаж патрульных заметил автомобиль ЗАЗ, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Заметив позади себя патрульное авто, водитель легковушки начал увеличивать скорость. Со скоростью более 80 километров в час двигался он по улице Псельская, пытаясь оторваться от догоняющих полицейских, которые подавали ему требование об остановке. Вероятнее всего, большая скорость и, как потом выяснится состояние водителя, и стали причиной того, что водитель не успел свернуть с главной дороги, а допустил наезд на дерево. После ДТП он выбежал из авто и бросился наутек. Полицейские побежали за ним и впоследствии задержали его. Водителем оказался 23-летний сумчанин. Мужчина не имел водительского удостоверения, страхового полиса, зато у него были явные признаки опьянения.

В присутствии двух свидетелей гражданин всячески избегал возможности пройти освидетельствования на состояние опьянения, а потом все же отказался это сделать.

Патрульные составили на него административные материалы по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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