В Ахтырке маршрутчики хотят повысить стоимость проезда до 6 грн

Это они озвучили на открытом заседании в формате «круглого стола», состоявшегося с целью обсуждения проектов решений исполнительного комитета Ахтырского городского совета «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси» и «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения».
К сожалению, как отметил заместитель городского головы Сергей Мартимьянов, к обсуждению присоединились немного представителей общественности, но процедура выдержана в законодательном поле, а, следовательно, обсуждение происходит в правовом поле.
Проекты решения об установлении тарифов доводились до сведения потребителей услуг в соответствии с процедурой, определенной требованиями Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».
Замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений при обнародовании проектов регуляторных актов не поступали.
В связи с принятием Меморандума о сотрудничестве между Ахтырской городским советом, Общественным советом и субъектами хозяйствования по применению общественного аудита в сфере предоставления услуг расчеты корректировки тарифа по каждому маршруту были проверены независимым аудитором. Отчет аудитора подтвердил экономическую обоснованность расчетного тарифа отдельно по каждому маршруту.
Проекты решений будут выноситься на рассмотрение исполнительного комитета, сообщили в Ахтырском горсовете.
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