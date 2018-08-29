В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне

Соревнования проходили на лыжной базе «Динамо» в урочище Токари.
Победителями в категориях и видах стали: Яна Нештенко (девушки 2000-2001 г.р. - 3 км), Полина Милюта (девушки 2002-2003 г.р. - 3 км), Татьяна Продан (девушки 2002-2003 г.р. - 5 км), Анастасия Тропец (девушки 2004-2005 г.р. - 2,4 км), Ксения Кравченко (девушки 2004-2005 г.р. - 5 км), София Тихонова (девушки 2006-2007 г.р. - 2 км); Николай Василенко (юниоры 1997-1999 г.р. - 3 км; 7,5 км), Виктория Ермакова (юниорки 1997-1999 г.р. - 3 км, 6 км), Владимир Кошман (юноши 2000-2001г.р. - 3 км, 6 км), Владислав Чихарь (юноши 2002-2003 г.р. - 3 км), Степан Кинаш (юноши 2002-2003 г.р. - 6 км), Антон Чернобай (юноши 2004-2005 г.р. - 2,4 км), Дмитрий Саврацкий (юноши 2004-2005 г.р. - 5 км), Сергей Рябков (юноши 2006-2007 г.р. - 2 км).
Сегодня, 26 сентября, в заключительный день летнего чемпионата Украины по биатлону, в Чернигове проходили масс-старты (бег)....
В Чернигове продолжается летний чемпионат Украины по биатлону....
Сегодня, 30 августа, на учебно-тренировочной базе «Динамо» в урочище Токари завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек....
29 августа на летнем чемпионате Украины среди юношей и девушек, который продолжается в Сумах, состоялись суперспринты (бег плюс стрельба) во...
В Сумах продолжается летний чемпионат Украины по биатлону....