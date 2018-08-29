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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35226

В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по летнему биатлону.

Соревнования проходили на лыжной базе «Динамо» в урочище Токари.

Победителями в категориях и видах стали: Яна Нештенко (девушки 2000-2001 г.р. - 3 км), Полина Милюта (девушки 2002-2003 г.р. - 3 км), Татьяна Продан (девушки 2002-2003 г.р. - 5 км), Анастасия Тропец (девушки 2004-2005 г.р. - 2,4 км), Ксения Кравченко (девушки 2004-2005 г.р. - 5 км), София Тихонова (девушки 2006-2007 г.р. - 2 км); Николай Василенко (юниоры 1997-1999 г.р. - 3 км; 7,5 км), Виктория Ермакова (юниорки 1997-1999 г.р. - 3 км, 6 км), Владимир Кошман (юноши 2000-2001г.р. - 3 км, 6 км), Владислав Чихарь (юноши 2002-2003 г.р. - 3 км), Степан Кинаш (юноши 2002-2003 г.р. - 6 км), Антон Чернобай (юноши 2004-2005 г.р. - 2,4 км), Дмитрий Саврацкий (юноши 2004-2005 г.р. - 5 км), Сергей Рябков (юноши 2006-2007 г.р. - 2 км).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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