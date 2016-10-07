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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44191

В Сумах презентовали Платформу городских инноваций

В Сумах состоялась презентация Платформы городских инноваций и проектов, с которыми работала ее команда «Комфортное город Сумы: оптимизация транспортной инфраструктуры» и «Муниципальная сеть «Спільно».

Участников мероприятия ознакомили с возможностями платформы и ее наработками. В частности, сумчанам представили два проекта, прошедшие этап разработки и валидации: проект оптимизации транспортной инфраструктуры и муниципальную социальную сеть «Спільно».

Первый направлен на обеспечение контроля за движением транспорта, на улучшение комфорта пассажиров, повышение безопасности, оптимизацию работы перевозчиков и коммунальных служб города, прозрачность и открытость для населения.

Второй призван способствовать коммуникации и обмену информацией активных граждан с властью и между ними самими. Муниципальная сеть «Спільно» - это единая платформа, где зарегистрированные пользователи могут на одном сайте получить доступ к городским проектам: Общественного бюджета, петициям, онлайн-консультациям, голосованиям и опросам, инструментам краудсорсинга, базам проектов, инициатив и идей.

Напомним, платформа городских инноваций / City Innovation Platform создана для объединения активных городских сообществ, граждан, представителей городской власти и инновационных предпринимателей с целью совместного создания инновационных решений для украинских городов. Это механизм для разработки и запуска лучших инновационных идей и проектов.

Общество Инновации

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