В Сумах презентовали Платформу городских инноваций

Участников мероприятия ознакомили с возможностями платформы и ее наработками. В частности, сумчанам представили два проекта, прошедшие этап разработки и валидации: проект оптимизации транспортной инфраструктуры и муниципальную социальную сеть «Спільно».
Первый направлен на обеспечение контроля за движением транспорта, на улучшение комфорта пассажиров, повышение безопасности, оптимизацию работы перевозчиков и коммунальных служб города, прозрачность и открытость для населения.
Второй призван способствовать коммуникации и обмену информацией активных граждан с властью и между ними самими. Муниципальная сеть «Спільно» - это единая платформа, где зарегистрированные пользователи могут на одном сайте получить доступ к городским проектам: Общественного бюджета, петициям, онлайн-консультациям, голосованиям и опросам, инструментам краудсорсинга, базам проектов, инициатив и идей.
Напомним, платформа городских инноваций / City Innovation Platform создана для объединения активных городских сообществ, граждан, представителей городской власти и инновационных предпринимателей с целью совместного создания инновационных решений для украинских городов. Это механизм для разработки и запуска лучших инновационных идей и проектов.
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