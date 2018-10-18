Сумщина стала лидером по развитию внешкольного образования Министерство образования и науки Украины признало Сумщину лидером по развитию внешкольного образования.

Об этом во время областного форума педагогов учреждений внешкольного образования «Внешкольное образование Сумщины: современные практики, первоочередные задачи» отметил замминистра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

Выступая перед педагогами, чиновник отметил: «Очень важно, что в вашей области 70% школьников охвачены внешкольным образованием. Это десятки тысяч детей, которые развивают свои таланты, способности и являются гордостью Сумщины. И в этом большая роль каждого из здесь присутствующих. Поэтому я благодарю сегодня педагогов-внешкольников за воспитание подрастающего поколения».

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко пожелал участникам форума новых творческих идей, разнообразие работы учреждений внешкольного образования области для воспитания успешных, компетентных личностей, настоящих патриотов нашей Украины.

«Педагоги, вы - наша гордость, - говорил глава области. - И сегодня мы должны еще выше поднять статус учителя и воспитателя в обществе, это общая задача всех уровней власти».

Поздравили участников форума народный депутат Олег Медуница и глава областного совета Владимир Токарь. Он отметил, что гордится развитием сети внешкольных учреждений в городах и районах области. А вот в объединенных территориальных громадах это звено стоит «подтянуть» и готов вместе с депутатами областного совета лично содействовать развитию внешкольного образования в ОТГ.

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова сообщила, что во время форума педагоги-внешкольники должны наработать новые методики работы с детьми, усовершенствовать уже существующие, делиться опытом и воспринимать новые знания: «Нас всех здесь объединяет любовь к детям. И все, что мы будем нарабатывать в течение этого двухдневного форума, будет использоваться для детей и ради детей».