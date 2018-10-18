Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51185

Сумщина стала лидером по развитию внешкольного образования

Министерство образования и науки Украины признало Сумщину лидером по развитию внешкольного образования.

Об этом во время областного форума педагогов учреждений внешкольного образования «Внешкольное образование Сумщины: современные практики, первоочередные задачи» отметил замминистра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

Выступая перед педагогами, чиновник отметил: «Очень важно, что в вашей области 70% школьников охвачены внешкольным образованием. Это десятки тысяч детей, которые развивают свои таланты, способности и являются гордостью Сумщины. И в этом большая роль каждого из здесь присутствующих. Поэтому я благодарю сегодня педагогов-внешкольников за воспитание подрастающего поколения».

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко пожелал участникам форума новых творческих идей, разнообразие работы учреждений внешкольного образования области для воспитания успешных, компетентных личностей, настоящих патриотов нашей Украины.

«Педагоги, вы - наша гордость, - говорил глава области. - И сегодня мы должны еще выше поднять статус учителя и воспитателя в обществе, это общая задача всех уровней власти».

Поздравили участников форума народный депутат Олег Медуница и глава областного совета Владимир Токарь. Он отметил, что гордится развитием сети внешкольных учреждений в городах и районах области. А вот в объединенных территориальных громадах это звено стоит «подтянуть» и готов вместе с депутатами областного совета лично содействовать развитию внешкольного образования в ОТГ.

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова сообщила, что во время форума педагоги-внешкольники должны наработать новые методики работы с детьми, усовершенствовать уже существующие, делиться опытом и воспринимать новые знания: «Нас всех здесь объединяет любовь к детям. И все, что мы будем нарабатывать в течение этого двухдневного форума, будет использоваться для детей и ради детей».

Общество Внешкольное образование Николай Клочко Образование

По тематике

Сегодня 15:57

Всеукраинский рейд «Урок» на Сумщине: 7 детей вернули в школу

Таковы итоги проведения «Урока» в области в течение двух месяцев - с 1 сентября по 30 октября....

Юная сумчанка победила в конкурсе научно-технического творчества
26.10.2018 08:44

Юная сумчанка победила в конкурсе научно-технического творчества

Сумская школьница заняла одно из призовых мест в конкурсе научно-технического творчества школьников Intel ISEF-2019: «POLYTECO Украины 2018-2019»....

Губернатор Сумщины уехал в Гомель
25.10.2018 15:40

Губернатор Сумщины уехал в Гомель

Николай Клочко принимает участие в I форуме регионов Беларуси и Украины....

Юный сумской музыкант стал победителем в Италии
24.10.2018 15:26

Юный сумской музыкант стал победителем в Италии

Воспитанник Сумской музыкальной школы №1 Тарас Михайленко в течение трех лет получил около десяти первых мест во всеукраинских и международных...

В Сумах состоялась первая секторальная стратегическая сессия
18.10.2018 12:53

В Сумах состоялась первая секторальная стратегическая сессия

17 октября в Конгресс-центре СумГУ прошла первая секторальная стратегическая сессия в сфере образования....

Новости

Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах
Вчера 19:50
Сумщина стала лидером по развитию внешкольного образования
Сегодня 17:51
Сумчан приглашают на матч кубка Украины
Сегодня 17:18
В Сумах с рабочей поездкой побывал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко
Сегодня 17:09
На Сумщине нашли три 3 боеприпаса времен войны
Сегодня 16:59
На Сумщине срочно нужно оборудовать пандусами избирательные участки
Сегодня 16:40
На границе с Россией пограничники задержали двух нарушителей границы
Сегодня 16:35
Храмовый вор не явился в суд
Сегодня 16:28
Умер бывший главный милиционер Сумщины
Сегодня 15:58
Всеукраинский рейд «Урок» на Сумщине: 7 детей вернули в школу
Сегодня 15:57
В Сумах презентовали Платформу городских инноваций
Сегодня 15:44
В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне
Сегодня 15:35
view counter
view counter

Статьи

В Сумах поставили спектакль о хрупкости и жестокости мира
Сегодня 16:10
Как даются ветеранские гектары: очередной скандал с землей для участников АТО
Сегодня 15:36
Галотерапия восстановит здоровье курильщиков
Вчера 15:22
Репетиция кошмара: отсчет дней до техногенной катастрофы в Сумах стартовал ®
28.10.2018 19:01
Нова ціна на газ: Уряд не залишить українців наодинці з проблемою
26.10.2018 17:48
В Сумах обсудили проблемы транспорта (видео)
23.10.2018 19:11
Олег Медуниця: субсидії мають отримати усі малозабезпечені верстви населення
23.10.2018 15:16
Стратегии успеха для Сум и Украины от Андрея Садового ®
23.10.2018 11:43
Перший в Україні Центр сприяння розвитку ОТГ Державної служби зайнятості розпочав роботу на Сумщині
22.10.2018 19:45
Соляная терапия при стрессе и бессоннице
22.10.2018 19:21
Інвестиції в розвиток сіл Сумщини
22.10.2018 19:08
"Колись и бухай - субсидию получай?": власть решила добить украинцев ®
20.10.2018 19:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.