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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58533

Умер бывший главный милиционер Сумщины

Главное управление Национальной полиции Сумской области сообщает, что 27 октября на 71-ом году жизни ушел из жизни бывший начальник УМВД Украины в Сумской области, заместитель министра внутренних дел Украины, генерал-лейтенант милиции Плеханов Николай Антонович.

Николай Антонов Плеханов родился 12 июля 1948 Васильевка Советского района Курской области. После демобилизации из армии уехал учиться В Донецкой области, которая стала для него второй малой родиной. В 1970 году пришел служить в ряды сотрудников органов внутренних дел, и за 35 лет самоотверженной службы прошел путь от милиционера Пролетарского райотдела внутренних дел г.. Донецкая к заместителю Министра внутренних дел Украины по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности. С этой должности Николай Антонович уволился на заслуженный отдых, но и после выхода на пенсию не уставал передавать свой богатый опыт новым поколениям правоохранителей. Был награжден орденом «За заслуги» III степени и многими ведомственными наградами МВД Украины.

В период с 1999 до 2005 годов Николай Антонович Плеханов занимал должность начальника УМВД Украины в Сумской области.

Руководство Главного управления Национальной полиции Сумской области, совет ветеранов, личный состав полиции Сумщины выражает соболезнования родным и близким покойного.

Право Николай Плеханов
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