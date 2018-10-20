Храмовый вор не явился в суд Отложено рассмотрение дела по обвинению мужчины, который пытался похитить деньги из храма.

Сегодня, 30 октября, в связи с неявкой обвиняемого, отложено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении гражданина С., который обвиняется в законченном покушении на тайное, повторное, с корыстной целью похищения имущества, принадлежащего Свято-Георгиевской религиозной общине (ч.2 ст . 15, ч.2 ст. 185 УК Украины).

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 20 ноября 2018 в 08 час. 50 мин.

Информационно: досудебным расследованием установлено, что мужчина 9 сентября 2018 года находился в помещении Свято-Георгиевского храма и увидел ящик для благотворительных взносов, который принадлежит данной религиозной общине. Мужчина подошел к ящику, открыл его и похитил денежные средства, которые там находились в сумме 645 грн. Однако свой преступный умысел не довел до конца, поскольку был замечен настоятелем храма. После чего положил деньги обратно в ящик и скрылся с места преступления.