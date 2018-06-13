Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35426

На границе с Россией пограничники задержали двух нарушителей границы

Пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

Реализуя информацию, заблаговременно полученную от участкового инспектора пограничной службы, пограничный патруль неподалеку от госграницы в районе г. Середина-Буда задержал гражданина России. Мужчина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию РФ в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас 55-летний правонарушитель задержан до 3-х суток для установления личности.

Еще одного нарушителя государственной границы Украины задержал совместный пограничный наряд от отделения «Великая Писаревка» Сумского отряда и Великописаревского отделения полиции на окраине с. Луговка. Как выяснилось, 63-летняя украинка незаконно пересекла границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Женщина объяснила правоохранителям, что она заблудилась и российско-украинскую границу пересекла случайно.

Сейчас на обоих правонарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Право Граница

По тематике

На сумской границе снова затор
22.10.2018 10:35

На сумской границе снова затор

На направлении международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на Сумщине, наблюдается накопление грузовых транспортных средств, ожидающих пропуска на территорию...

Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
17.10.2018 15:54

Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционные жалобы на решения Заречного районного суда г. Сумы, которым с государства в пользу жительницы...

18.07.2018 10:51

На сумской границе застряли более сотни авто

Очередь образовалась из-за проблем в системе с стороны России....

Губернатор Сумщины полетал над границей
19.06.2018 17:07

Губернатор Сумщины полетал над границей

Глава Сумской облгосадминистрации Миколай Клочко совершил воздушный мониторинг участка украинско-российской границы....

Пограничники задержали россиянина - нарушителя госграницы Украины
13.06.2018 08:40

Пограничники задержали россиянина - нарушителя госграницы Украины

В Ямпольском районе пограничники отдела «Свеса» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

Новости

Стал известен самый оптимистический прогноз подачи тепла в Сумах
Вчера 19:50
Сумщина стала лидером по развитию внешкольного образования
Сегодня 17:51
Сумчан приглашают на матч кубка Украины
Сегодня 17:18
В Сумах с рабочей поездкой побывал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко
Сегодня 17:09
На Сумщине нашли три 3 боеприпаса времен войны
Сегодня 16:59
На Сумщине срочно нужно оборудовать пандусами избирательные участки
Сегодня 16:40
На границе с Россией пограничники задержали двух нарушителей границы
Сегодня 16:35
Храмовый вор не явился в суд
Сегодня 16:28
Умер бывший главный милиционер Сумщины
Сегодня 15:58
Всеукраинский рейд «Урок» на Сумщине: 7 детей вернули в школу
Сегодня 15:57
В Сумах презентовали Платформу городских инноваций
Сегодня 15:44
В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне
Сегодня 15:35
view counter
view counter

Статьи

В Сумах поставили спектакль о хрупкости и жестокости мира
Сегодня 16:10
Как даются ветеранские гектары: очередной скандал с землей для участников АТО
Сегодня 15:36
Галотерапия восстановит здоровье курильщиков
Вчера 15:22
Репетиция кошмара: отсчет дней до техногенной катастрофы в Сумах стартовал ®
28.10.2018 19:01
Нова ціна на газ: Уряд не залишить українців наодинці з проблемою
26.10.2018 17:48
В Сумах обсудили проблемы транспорта (видео)
23.10.2018 19:11
Олег Медуниця: субсидії мають отримати усі малозабезпечені верстви населення
23.10.2018 15:16
Стратегии успеха для Сум и Украины от Андрея Садового ®
23.10.2018 11:43
Перший в Україні Центр сприяння розвитку ОТГ Державної служби зайнятості розпочав роботу на Сумщині
22.10.2018 19:45
Соляная терапия при стрессе и бессоннице
22.10.2018 19:21
Інвестиції в розвиток сіл Сумщини
22.10.2018 19:08
"Колись и бухай - субсидию получай?": власть решила добить украинцев ®
20.10.2018 19:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.