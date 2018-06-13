На границе с Россией пограничники задержали двух нарушителей границы

Реализуя информацию, заблаговременно полученную от участкового инспектора пограничной службы, пограничный патруль неподалеку от госграницы в районе г. Середина-Буда задержал гражданина России. Мужчина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию РФ в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас 55-летний правонарушитель задержан до 3-х суток для установления личности.
Еще одного нарушителя государственной границы Украины задержал совместный пограничный наряд от отделения «Великая Писаревка» Сумского отряда и Великописаревского отделения полиции на окраине с. Луговка. Как выяснилось, 63-летняя украинка незаконно пересекла границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Женщина объяснила правоохранителям, что она заблудилась и российско-украинскую границу пересекла случайно.
Сейчас на обоих правонарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.
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