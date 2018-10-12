На Сумщине нашли три 3 боеприпаса времен войны

Сообщил о находке местный житель, который во время сбора грибов, на расстоянии 1,5 км от жилых домов, наткнулся на неизвестный металлический предмет. Прибыв на место находки, спасатели идентифицировали его как 82-мм. минометную мину времен войны.
Похожий случай имел место в Путивльском районе. В 15:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас. По прибытию специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям идентифицировали находку как 82-мм. минометную мину времен Второй мировой войны.
В тот же в Ахтырском районе неподалеку с. Пологи во время прогулки по лесу местными жителями было обнаружено 76-мм. артиллерийский снаряд.
Во всех случаях на местах обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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