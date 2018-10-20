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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09395

В Сумах с рабочей поездкой побывал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко провел заседание Совета ректоров высших учебных заведений Сумщины, ознакомился с библиотечной базой СумГУ и открыл «Лабораторию экологического земледелия и природопользования» в СНАУ.

 «Мы сегодня общались с руководителями всех высших учебных заведений Сумщины. Ведь только во время очных встреч можно решить все необходимые задачи. Мы говорили о вступительной кампании 2019 года, возможность трудоустройства студентов после окончания университета. Также получили предложения об изменениях в законах о профессионально-техническом, профессиональную предвысшем образовании, взрослом образованим, высшем образовании. Эти предложения будут приниматься во внимание при принятии изменений в соответствующих законах Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров», - рассказал о результатах встречи Вячеслав Кириленко.

Заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич рассказал о нюансах вступительной кампании 2019 года и обратил внимание на необходимость лицензирования в учреждениях высшего образования программ короткого цикла (младший бакалавр).

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что без высшего образования и интеллектуального наполнения, новых форм и видение обучения, в том числе и дуального образования, мы не сможем перейти на новые образовательные стандарты, предусмотренные Законом «Об образовании». «И Вячеслав Кириленко, и Юрий Рашкевич внимательно выслушали предложения наших ректоров и учтут их на будущее», - добавил он.

О библиотеке, факсимильном изданим Пересопницкого Евангелия и книжной экспозиции рассказывал ректор СумГУ Анатолий Васильев. А Вячеслав Кириленко подарил университетской библиотеке книгу «Три розмови про Україну» (он является автором идеи и ее составителем) с собственной подписью и пожеланиями.

Общество Вячеслав Кириленко

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