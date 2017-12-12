Сумчане с медалями чемпионата Украины по самбо Сегодня, 30 октября, во Львове начался чемпионат Украины по борьбе самбо среди кадетов.

Соревнования собрали более 300 участников из 19 регионов нашей страны. Турнир является одним из главных этапов отбора в сборную, которой в декабре выступать на мировом первенстве в Сербии.

В первый день соревнований представители Сумщины завоевали 5 медалей. Среди девушек весовой категории до 38 кг сразу две наших самбистки в призах: «золото» – у Ярины Федорченко, «серебро» - у Юлия Засульская. Среди юношей второе место у Дениса Литвина (84 кг), третьим места у Дениса Павлюка и Владислава Шумера (оба 60 кг).

Завтра чемпионат продолжится.