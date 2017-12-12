Сумчане с медалями чемпионата Украины по самбо

Соревнования собрали более 300 участников из 19 регионов нашей страны. Турнир является одним из главных этапов отбора в сборную, которой в декабре выступать на мировом первенстве в Сербии.
В первый день соревнований представители Сумщины завоевали 5 медалей. Среди девушек весовой категории до 38 кг сразу две наших самбистки в призах: «золото» – у Ярины Федорченко, «серебро» - у Юлия Засульская. Среди юношей второе место у Дениса Литвина (84 кг), третьим места у Дениса Павлюка и Владислава Шумера (оба 60 кг).
Завтра чемпионат продолжится.
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