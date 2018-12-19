В Сумах BMW столкнулась с маршруткой Сегодня, 27 декабря, в Сумах произошло ДТП с участием маршрутки и BMW X5.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла около 11.20 на перекрестке ул. Леси Украинки и пр. Курского. По его словам, женщина-водитель за рулем BMW не придерживалась безопасной дистацнии и допустила столкновение с маршруткой «Рута». Автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Водители составили европротокол.