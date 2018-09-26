Сумские депутаты приняли обращение по поводу выведения из города областных предприятий

Звернення

Протягом грудня 2018 року керівництво Сумської обласної ради в особі начальника управління майна Сумської обласної ради Нагорного Дмитра Володимировича та заступника Сябренко Олексія Валентиновича здійснювали заходи, спрямовані на примушування керівників підприємств, установ, закладів та організацій обласного підпорядкування, засновником яких виступає Сумська обласна рада та які розташовані у місті Суми, вносити зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) стосовно зміни місцезнаходження цих юридичних осіб та зазначати їх місцезнаходження в населених пунктах Білопільського, Краснопільського, Сумського та Охтирського районів Сумської області. За наслідком такого адміністративного впливу керівники деяких підприємств, установ, закладів та організацій обласного підпорядкування вимушені були внести зміни до Єдиного державного реєстру стосовно місцезнаходження, не змінюючи фактичного місцезнаходження цих юридичних осіб.

Так, 22 грудня 2018 року в один день до Єдиного державного реєстру були внесені відомості стосовно зміни місцезнаходження 24 юридичних осіб Сумської обласної ради, при цьому в одних випадках за однією адресою знаходяться по 4 юридичні особи, а в других – взагалі не зазначено номер будинку. Тобто, зміна місцезнаходження має лише формальні ознаки без наміру реально змінити місцезнаходження юридичної особи. Станом на 26 грудня 2018 року, як нам відомо, змінено місцезнаходження 32 юридичних осіб Сумської обласної ради та є інформація, що відбудеться зміна місцезнаходження ще 9 юридичних осіб Сумської обласної ради.

Відповідно до статті 168 Податкового кодексу України утриманий з доходів резидентів податок на доходи фізичних осіб підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.

Податок на доходи фізичних осіб за приписом частини 2 статті 64 Бюджетного кодексу України сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, та зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням).

Так, у місті Суми налічується близько 70 підприємств та установ (закладів) комунальної форми власності, засновниками яких є Сумська обласна рада та які розміщені на території міста Суми. Отже, зазначеними підприємствами, установами (закладами) до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб сплачено:

- у 2017 році - 50,9 млн. грн.;

- у 2018 році (очікувані надходження) – 61,2 млн. грн. (станом на 01.12.2018 надійшло 53,9 млн. грн.);

- на 2019 рік передбачаються втрати – 74,0 млн. гривень.

За умови перереєстрації закладів Сумська міська рада у першому кварталі 2019 року буде вимушена внести зміни до дохідної та видаткової частини міського бюджету міста, відповідно до частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України (недоотримання доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі на відповідний період, більше ніж на 15 %), тому обсяг видатків буде зменшено на 15 %, які передбачено на забезпечення життєдіяльності міста, розвиток об’єктів інфраструктури міста, бюджетних установ та надання встановлених міською радою соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, у тому числі і на реалізацію програми щодо придбання житла для учасників АТО тощо.

Вочевидь, зміна місцезнаходження комунальних підприємств, установ, закладів та організацій має ознаки системного та організованого характеру, оскільки одночасно змінені місцезнаходження великої кількості юридичних осіб Сумської обласної ради.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи. Частина 4 статті 17 цього Закону визначає, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається, у тому числі, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Неможливо змінити фактичне місце ведення діяльності, наприклад, обласного Сумського краєзнавчого музею, Сумського обласного театру для дітей та юнацтва, комунального закладу культури Сумської обласної ради «Сумська обласна філармонія», спортивних шкіл та лікувальних закладів тощо.

З точки зору здорового глузду неможливо пояснити причину одночасної зміни місцезнаходження численних юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність у місті Суми з моменту їх створення, крім наміру цілеспрямованого та системного руйнування фінансової основи місцевого самоврядування в місті Суми.

На нашу думку, наведені дії відповідних посадових осіб можуть мати ознаки злочину, передбаченого статтею 205-1Кримінального кодексу України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, та статтею 366 Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене та з метою усунення загрози фінансовим основам територіальної громади міста Суми, просимо Вас у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, негайно втрутитися в ситуацію та припинити незаконні дії з боку посадових осіб Сумської обласної ради та керівників підприємств, установ, закладів та організацій обласного підпорядкування, засновником яких виступає Сумська обласна рада.

Крім того, просимо Генерального прокурора Луценка Ю.В., міністра Міністерства внутрішніх справ України Авакова А.Б., Голову Служби безпеки України Грицака В.С., директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А.С., керівника Спеціального антикорупційного прокуратура -заступника Генерального прокурора Холодницького Н.І., вважати це звернення заявою про вчинений злочин та згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування відносно посадових осіб виконавчих органів Сумської обласної ради та керівників юридичних осіб, зазначених у додатку до цього звернення, за частиною 2 статті 205-1 та за частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.