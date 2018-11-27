Мэр Сум прокомментировал срыв работы системы «Рада» на сессии После внеочередной сессии Сумского городского совета, главным вопросом которой было обращение по поводу перевода областных предприятий за пределы Сум, мэр Александр Лысенко прокомментировал ситуацию.

- Мы являемся арендаторами данного помещения. Мы платим вовремя аренду. Мы находимся здесь, размещаемся на правах арендатора. Мне неизвестно, почему сегодня не работает система «Рада», почему сейчас нет света. Я не хочу связывать и думать сейчас о том, что это уже начали действовать лично там против меня, против руководства города таким образом, что нас уже выживают из этого помещения. Не хочу об этом даже думать. Потому что это неправильно. Мы работаем, выходим на работу, выполняем свои обязанности и просто мешать нам осуществлять свои полномочия, это минимум нелогично.

- Обращались к руководству облсовета?

- Мы сейчас будем обращаться, потому что, во-первых, нам его не открывали долго. Насколько мы обращались утром, нам говорили, что идут ремонтные работы, ремонтируют пульты, некоторые из них разобраны. В связи с этим отключена система «Рада». Но в помещении, видите, ни каких ремонтов нет, и поэтому мы обратились, чтобы нам предоставили и, в принципе, нам предоставили возможность. Хотя депутат городского совета, который является директором учреждения, которая этим имущественным комплексом областного совета (речь идет о Валерии Заика - директора КУ Сумского облсовета по содержанию админздания - Ред.), он отсутствовал почему-то во время нашего пленарного заседания.

- Прокомментируйте принятые сегодня решения.

- Если кто-то будет говорить, что эти средства взяты из городского бюджета для того, чтобы направить их на коммунальные учреждения областного совета, я хочу всем сообщить, что каждый сумчанин платит 15% налога на доходы физического лица в областной бюджет. Общая сумма это 189 млн грн. Поэтому дополнительно забрать еще алогичным решением еще 74 млн грн. это фактически нарушение Уголовного и Бюджетного кодексов Украины, потому что предприятия платят НДФЛ по месту их расположения фактического, а не юридического места регистрации.

- Сколько учреждений уже выведено?

- 27 выведены за один день 22 декабря. А всего есть распоряжение заместителя начальника управления имуществом областного совета по 41-му. А всего 70 предприятий планируется вывести. Это областная больница, областной тубдиспансер, краеведческий музей, театр им. Щепкина и т.д. Сумчане, которые на них работают, будут платить налоги за пределы нашего города.