На Сумщине директора агролесхоза признали коррупционером Постановлением Белопольского районного суда Сумской области от 27 декабря директор ГП «Белопольский агролесхоз» признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 172-6 КУоАП, и подвергнут штрафу в доход государства в сумме 1700 грн.

Для информации: К., занимая должность директора ГП «Белопольский агролесхоз» без уважительных причин до 1 апреля 2018 года не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год. Декларация была представлена 10 апреля 2018 года.

Кроме того, 14 июля 2018 К. продал за 330 тыс. грн автомобиль «Mitsubishi Pajero», но в течение 10 дней с момента получения дохода не сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, сообщает пресс-служба суда.