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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
27.12.2018 15:35514

С 1 января растет не только минималка, но и штрафы Гоструда

С ростом с 1 января 2019 года минимальной заработной платы вырастут и штрафные санкции за нарушение законодательства о труде.

За наиболее серьезные нарушения недобросовестным работодателям придется расстаться с немаленькой суммой.

Например, за использование нелегального труда в соответствии со статьей 265 КЗоТ, предусмотрена ответственность в тридцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого незадекларированного работника, что с 2019 года она составит 125 тыс.190 грн.

Работодателям стоит обратить внимание, что при обнаружении одного нелегального работника, придется заплатить штраф, которого бы хватило на уплату ЕСВ за этого же работника более чем на 11 лет.

С целью недопущения нарушений трудового законодательства инспекторами труда в 2018 году было совершено более 36 тыс. посещений информационного характера, при которых работодателей и работников были проинформированы о наиболее эффективных способах соблюдения законодательства о труде.

Поэтому, в следующем году работодателям нужно основательно задуматься над официальным трудоустройством собственных работников, ведь экономическую выгоду от использования задекларированной труда и уплаты всех причитающихся налогов и сборов видно невооруженным глазом.

Сумма штрафных санкций согласно статье 265 КЗоТ Украины по состоянию на 01.01.2019

(Минимальная заработная плата по состоянию на 01.01.2019 составляет 4173 грн)

Вид нарушения

Сумма штрафных санкций

Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов

125190 грн

Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме

12519 грн

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда

41730 грн

Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

41730 грн

Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в его проведении

12519 грн

Совершение действий, предусмотренных абзацем шестым этой части, при проведении проверки по вопросам выявления нарушений, указанных в абзаце втором настоящей части

417300 грн

Нарушение иных требований трудового законодательства, кроме предусмотренных абзацами

4173 грн
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