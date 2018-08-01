С 1 января растет не только минималка, но и штрафы Гоструда С ростом с 1 января 2019 года минимальной заработной платы вырастут и штрафные санкции за нарушение законодательства о труде.

За наиболее серьезные нарушения недобросовестным работодателям придется расстаться с немаленькой суммой.

Например, за использование нелегального труда в соответствии со статьей 265 КЗоТ, предусмотрена ответственность в тридцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого незадекларированного работника, что с 2019 года она составит 125 тыс.190 грн.

Работодателям стоит обратить внимание, что при обнаружении одного нелегального работника, придется заплатить штраф, которого бы хватило на уплату ЕСВ за этого же работника более чем на 11 лет.

С целью недопущения нарушений трудового законодательства инспекторами труда в 2018 году было совершено более 36 тыс. посещений информационного характера, при которых работодателей и работников были проинформированы о наиболее эффективных способах соблюдения законодательства о труде.

Поэтому, в следующем году работодателям нужно основательно задуматься над официальным трудоустройством собственных работников, ведь экономическую выгоду от использования задекларированной труда и уплаты всех причитающихся налогов и сборов видно невооруженным глазом.

Сумма штрафных санкций согласно статье 265 КЗоТ Украины по состоянию на 01.01.2019

(Минимальная заработная плата по состоянию на 01.01.2019 составляет 4173 грн)