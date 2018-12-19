Нестор Шуфрич: Политическая карьера Мураева на Юго-Востоке окончена Народный депутат Евгений Мураев закончил свою карьеру как политик от Юго-Востока.

Такое мнение в эфире телеканала «112» высказал народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Нестор Шуфрич, комментируя включение лидера партии «Наши» в санкционный список России. Эксперты считают, что в случае участия Мураева в президентских выборах он будет техническим кандидатом от власти.

Нестор Шуфрич сказал, что его поразило апеллирование Мураева к главе СБУ Василию Грицаку с требованием провести расследование деятельности лидеров ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

«Он нас тогда назвал пятой колонной Кремля и попросил расследовать мою «антиукраинскую деятельность». Знаете, когда Порошенко этого не раз требовал, когда Яценюк этого требовал, это было понятно. Когда правые радикалы требуют расследовать мою деятельность, я это понимаю, но теперь у нас в команде, в нашем товариществе, появился такой себе Павлик Морозов, который апеллирует к главе СБУ расследовать мою деятельность», – объяснил Шуфрич.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что роль Мураева на предстоящих президентских выборах – это роль технического кандидата Банковой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мураев вызывает больше смеха, чем желания всерьез анализировать ситуацию. Ну, да, он выпал из всех серьезных партийных процессов. Скандальный феерический эфир с угрозами обратиться в СБУ с жалобами на коллег по оппозиции – нет, этот уже вне игры», – написал политолог.

По словам Сазонова, ходят слухи, что Банковая не против запустить и его в качестве кандидата в президенты, чтобы ослабить позиции представителей Юго-Восточного электората.

«Ну, с его рейтингом он будет просто технарь, статист», – убежден эксперт.

Блогер Елена Маркосян считает, что обращение Мураева в СБУ «с доносом на бывших соратников поставило на нем крест как на политике».

«После обращения Жени Мураева к Грицаку подумала, что он просто немного опоздал со стартом избирательной кампании, но теперь вижу – он опоздал в политику. Навсегда. И появление его фамилии в санкционном списке РФ это только подтверждает», – написала Маркосян.

По ее мнению, Россия не желает помогать бизнесу и политикам, действия которых ведут к консервации действующей украинской власти.

«Слишком дорого это стоило Украине. Мы за это заплатили разрушенной экономикой, безумным обнищанием народа, тысячами жизней и миллионами искалеченных судеб, но, похоже, для новоявленных кандидатов и зажравшихся политиканов это не аргумент», – считает блогер.