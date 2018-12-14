На Сумщине раскрыли шесть наркопреступлений За прошедшие сутки полицейские разоблачили шесть жителей области в хранении наркотиков.

Патрулируя улицы города Сумы, в поле зрения полиции попали сразу несколько местных жителей. 25-летнего мужчину заметили по ул. Горького, при появлении полицейских он изменил направление движения. В карманах он пытался скрыть белое порошкообразное вещество, похожее на наркотическое, которое патрульные изъяли. Других двух сумчан 20 и 28 лет обнаружили на улице Привокзальной и в переулке Халтурина с марихуаной в карманах. А 22-летнего местного жителя остановили полицейские на передвижном блокпосту по ул. Ковпака, у него во время личного досмотра также обнаружили сверток с марихуаной.

Участковый Конотопского района по месту жительства обнаружил 26-летнего мужчину, у которого на кухне нашел три медицинских шприца с остатками вещества бурого цвета, две металлические миски с наркотическим налетом и три пластиковые бутылки с растворителем. По словам их владельца, изъятое нужно было ему для приготовления опия ацетилированного, который он принимает в течение длительного времени.

Все наркотические вещества работники полиции изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. А по всем фактам открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.