На Сумщине поймали 14 елочных браконьеров На Сумщине продолжается операция «Новогодняя елка-2019».

С целью обеспечения государственного контроля за охраной лесов от незаконных рубок хвойных насаждений, за заготовкой и реализацией елок в предновогодний период каждый год на Сумщине проводится Всеукраинская природоохранная операция «Новогодняя елка».

По состоянию на 26 декабря государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области проведена 21 проверка по выявлению незаконного поруба и перевозки новогодних елок, а также осуществлялся контроль за соблюдением правил торговли и законности продажи новогодних елок. Мероприятия проводились на территориях Шосткинского, Глуховского, Кролевецкого, Ямпольского, Роменского, Недригайловского, Краснопольского, Сумского районов и г. Сумы.

За выявленные нарушения составлено 15 протоколов, из них 1 протокол по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях передано для рассмотрения в суд - за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира (новогодних елок) без документов, подтверждающих законность их приобретения ), 14 человек привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 65 КУоАП - за незаконную рубку деревьев хвойных пород на общую сумму штрафов 1819 грн.

Вместе с тем, за ущерб, причиненный государству в результате самовольной рубки хвойных насаждений гражданами и должностными лицами, рассчитан ущерб в размере 6356 грн.

Сейчас операция продолжается, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.