Глава облсовета Токарь прокомментировал перевод коммунальных учреждений из Сум

«Изменили место регистрации 40 предприятий для того, чтобы финансировать свои коммунальные учреждения. Этот пример нам подал Лебедин, они вывели больницу. Я им говорил: и Лысенко говорил, и Войтенко, чтобы не открывали «ящик Пандоры». Куда нам эти деньги деть. А я показываю, куда - главный врач вместе с коллективом будет решать, куда они используют эти деньги, которые пойдут по налогам. Все исключительно из-за изменения финансирования, для того, чтобы лучше работали наши коммунальные учреждения», - сказал Владимир Токарь в комментарии СТС.
Напомним: 22 декабря перевели 27 предприятий Сумского облсовета из Сум в районы. Таким образом городской бюджет не дополучит 74 млн грн налога на доходы физических лиц.
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