Глава облсовета Токарь прокомментировал перевод коммунальных учреждений из Сум Глава Сумского областного совета Владимир Токарь заверил, что регистрацию учреждений изменили только для того, чтобы руководство комучреждений самостоятельно распоряжалось средствами налогоплательщиков.

«Изменили место регистрации 40 предприятий для того, чтобы финансировать свои коммунальные учреждения. Этот пример нам подал Лебедин, они вывели больницу. Я им говорил: и Лысенко говорил, и Войтенко, чтобы не открывали «ящик Пандоры». Куда нам эти деньги деть. А я показываю, куда - главный врач вместе с коллективом будет решать, куда они используют эти деньги, которые пойдут по налогам. Все исключительно из-за изменения финансирования, для того, чтобы лучше работали наши коммунальные учреждения», - сказал Владимир Токарь в комментарии СТС.

Напомним: 22 декабря перевели 27 предприятий Сумского облсовета из Сум в районы. Таким образом городской бюджет не дополучит 74 млн грн налога на доходы физических лиц.