Как сумчанам получить возмещение за некачественную коммуналку

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего постановления, информирует пресс-служба Минрегиона .
«Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом», — отметил Зубко.
Он добавил, что таким образом усиливают права и интересы потребителей и устанавливают прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами.
Постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Документ начинает действовать с 1 мая 2019 года, пишет Укринформ.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Мораторий на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)»....
Во вторник, 9 января, пройдет очередное заседание исполкома Сумского горсовета....
Сумчанин Константин Карих написал в фейсбуке о потенциально аварийной ситуации в его доме, которую игнорируют все....
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области в течение июля - сентября текущего года проводились плановые проверки субъектов хозяйствования, которые предоставляют...
Власти Сум должны вкладывать больше средств в сети, считает глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....