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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 08:46380

Сколько денег выделили сумским чернобыльцам

О льготах и компенсациях для чернобыльцев рассказали во время совместного заседания Совета регионального развития и коллегии облгосадминистрации.

Директор Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский в своем выступлении сообщил о льготах и компенсациях чернобыльцам, финансируемых за счет государственного и областного бюджетов. И отметил, что в то же время не во всех районах предусмотрено финансирование на эти цели.

«Местными бюджетами утверждены средства на обеспечение санаторно-курортным лечением чернобыльцев - 118,9 тыс. гривен в 2018 году и запланирован на 2019 год - 345,3 тыс. гривен; оказание материальной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы – 1,2 млн гривен в 2018 году и запланирован на 2019 год – 1,3 млн гривен; проведения мероприятий - 181,2 тыс. гривен в 2018 году и запланирован на 2019 год - 202,5 тыс. гривен; оплату проезда - 266,2 тыс. гривен в 2018 году и запланирован на 2019 год - 334,4 тыс. гривен, - отметил чиновник. – Ни по одному из направлений не утверждены средства в Липоводолинском районе, в пределах 5 тыс. гривен на разные направления утверждены в Недригайловском, Середина-Будском, Ямпольском районах и в городе Лебедин».

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил в начале следующего года заместителю Ивану Боршошем собрать с главами райгосадминистраций совещание по этому вопросу.

«Особенно меня будут интересовать Липоводолинский, Недригайловский, Середина-Будский, Краснопольский районы, город Лебедин, - говорил Николай Клочко. - Чернобыльцы - это те люди, которые живут у вас в общинах и им нужно внимание и помощь. Эти люди спасли не только Украину, но и весь мир от атомной угрозы, а мы о них часто забываем. Так не должно быть, поэтому я считаю, что местные и районные программы социальной защиты граждан обязательно должны содержать конкретные мероприятия, которые будут подкрепляться конкретным финансовым ресурсом».

Общество Чернобыльцы

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