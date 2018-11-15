На Сумщине будут ремонтировать дороги только совместно

Заслушав во время совместного заседания Совета регионального развития и коллегии облгосадминистрации начальника областного управления инфраструктуры Владимира Дудченко, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил необходимость громад вкладывать свой ресурс в ремонт местных дорог.
«Если главы ОТГ приезжают и говорят, что готовы софинансировать, мы выделяем туда средства и из областного бюджета также, ведь понимаем, что этому руководству не безразлична инфраструктура на их территории, - отметил Николай Клочко. - Я понимаю, что у громад есть разные финансовые возможности, но мы смотрим на показатели конкретного района и ОТГ, которые и показывают, сколько средств они могут реально вложить в улучшение состояния дорог».
На Сумщине главного инженера райавтодора, которого подозревают в служебном подлоге, оставили под домашним арестом....
На Сумщине будут судить сотрудника райавтодора, из-за противоправных действий которого государственным интересам нанесено 415 тыс. грн убытков....
КП «Дорремстрой» при минусовой температуре продолжает ремонты дорог в Сумах....
Информация об уголовном производстве, начатом по факту якобы ненадлежащего выполнения работ по ремонту дороги Р-46 Харьков - Ахтырка, не соответствует...
При поддержке облгосадминистрации и областного совета дорожное покрытие с. Новые Вирки Белопольского района обещают отремонтировать....