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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 09:16243

На Сумщине будут ремонтировать дороги только совместно

Приоритет в ремонте дорог будет там, где есть софинансирования из местных бюджетов.

Заслушав во время совместного заседания Совета регионального развития и коллегии облгосадминистрации начальника областного управления инфраструктуры Владимира Дудченко, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил необходимость громад вкладывать свой ресурс в ремонт местных дорог.

«Если главы ОТГ приезжают и говорят, что готовы софинансировать, мы выделяем туда средства и из областного бюджета также, ведь понимаем, что этому руководству не безразлична инфраструктура на их территории, - отметил Николай Клочко. - Я понимаю, что у громад есть разные финансовые возможности, но мы смотрим на показатели конкретного района и ОТГ, которые и показывают, сколько средств они могут реально вложить в улучшение состояния дорог».

Общество Ремонт дорог

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