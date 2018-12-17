В Сумах Девятка без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 28 декабря.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 300 мм на пр. Михаила Лушпы, 34 сегодня, 28 декабря, прекращено водоснабжение холодной воды в дома №№ 15, 17, 23, 25 по ул. Интернационалистов, №№ 24, 26, 30, 32 по пр. Михаила Лушпы, №№ 33, 33/1, 35 по ул. Ивана Сирко.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.