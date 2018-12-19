Сумской футзалист сыграл в «Матче звезд» (видео)

В нем играли сборные Юга и Севера. За Юг играл воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, представлявший ивано-франковский «Ураган».
Матч завершился победой «южан» со счетом 8:7, а один из голов за них забил наш земляк.
На 27-ой минуте он забил при счете 3:3.
«Юг» - «Север» - 8:7 (3:1)
Голы: Волянюк (10, 28, 38), Остапчук (17), Федюк (19), Фаренюк (27), Еремин (30), Микитюк (33, АГ) - Кузь (20), Мануйленко (27, 34), Струк (27, 31, АГ, 32), Педяш (39)
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