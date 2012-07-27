Манеж СумГУ может принимать соревнования международного уровня

В сертификате указано, что «Манеж» соответствует техническим требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Сертификация сооружения стала возможной благодаря реконструкции, которая осуществлена за счет областного и городского бюджетов, при содействии Министерства молодежи и спорта Украины, ФЛАУ и СумГУ.
Уникальность сооружения заключается в возможности осуществлять подготовку спортсменов, в частности сборной Украины по легкой атлетике в зимний период, а также Манеж является основной тренировочной базой спортсменов Восточного центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, пишет сайт вуза.
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